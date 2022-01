Arriva il favonio e “scalda” anche la Merla

Arrivano i giorni della merla, ma non saranno freddi come da trazione. Già in queste ore l’arrivo del favonio, un vento caldo, fecondatore della primavera, sta intiepidendo l’aria.

Nei giorni scorsi le temperature erano basse: nebbia e gelo hanno caratterizzato soprattutto le mattine. Ma ora la situazione sta per cambiare come annuncia il Centro Geofisico Prealpino.

“Secondo la tradizione popolare gli ultimi tre giorni di gennaio sarebbero i più freddi dell’inverno, tanto che la merla per evitare il freddo andò a ripararsi in un camino e il suo piumaggio divenne grigio per la fuliggine. In realtà nell’ultima decade di gennaio le temperature mediamente si alzano di circa un grado rispetto alla prima decade che è la più fredda.

Quest’anno non sarà una merla “fredda”, soprattutto sulle Prealpi, dove si verificherà rialzo termico per favonio, soprattutto domenica, come illustrato dal meteogramma, raggiungendo in qualche località anche i 15°C. Tuttavia difficilmente toccheremo il primato di 19°C registrato il 31-01-1982″.

