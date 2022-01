Aspettando la Befana con Bim Bum Bam a Maccagno

L’8^ edizione della rassegna teatrale per bambini Bim Bum Bam promossa dall’Amministrazione comunale di Maccagno propone un evento speciale per salutare ed accogliere “la Befana che arriva sulla scopina di saggina”.

L’appuntamento è per giovedì 6 gennaio alle ore 16.15, il giorno dell’Epifania, all’auditorium di Maccagno, per ascoltare “Lettera a Babbo Natale“, sul viaggio di due personaggi straordinari: Babbo Natale e la Befana, la signora più dolce della tradizione popolare Italiana.

Sarà una lettura animata, a cura di Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro, tratta dalla raccolta delle “Lettere di Natale” di J.R.R. Tolkien e che grazie all’invenzione di un gioco di scrittura per grandi e piccini, restituisce la magia delle Feste. Il tema è ricco di sfumature, riguarda il fantastico intorno alle favole natalizie, nascosto nella rilettura del dono di una lettera inviata dalle Poste Polari dal confine del mondo.

Uno spettacolo interattivo e sensoriale che coinvolge il pubblico nel gioco della rappresentazione.

Dopo la rappresentazione, come consuetudine nelle letture animate organizzate da Progetto Zattera Aps, è previsto l’allestimento di un piccolo laboratorio conclusivo per bambini e bambine per creare insieme piccoli personaggi dentro un teatrino di ombre.

Green pass e mascherina necessari per tutti i partecipanti.