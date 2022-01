Dal Sempione allo Staldhorn con il Cai di Luino

Domenica 9 Gennaio è in programma l’escursione “dal Sempione allo Staldhorn”, organizzata dal gruppo giovani del CAI di Luino. Il ritrovo è per le ore 6.45 al Parcheggio del Porto Vecchio, Luino (VA).

L’itinerario

Parcheggiando nei pressi dell’Hotel Monte Leone ci si inoltra delle distese del passo senza particolari dislivelli; per tutto il percorso la salita rimane graduale. Si incrociano l’alpeggio di Hopsche e il prossimo lago di Hopschusee. Procedendo verso la cima si apre il panorama sui massicci circostanti, più imponenti che dominano il paesaggio, tra cui il Monte Leone e il Lagginhorn. Difficoltà EAI-F.

Gli organizzatori spiegano che è obbligatorio indossare gli scarponi e abbigliamento (tecnico) adeguato alla stagione – munirsi di ghette, ciaspole e ramponcini, artva, pala e sonda (contattare per tempo gli accompagnatori in caso non si possieda l’attrezzatura adeguata). Pranzo al sacco.

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE: Si ricorda che l’escursione è riservata ai soli iscritti di età compresa tra 18 e 30 anni). Le iscrizioni verranno eventualmente chiuse all’esaurimento dei posti disponibili. Green Pass Obbligatorio. La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da martedì 4 gennaio 2022 ore 9 a giovedì 6 gennaio 2022 ore 22 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione.