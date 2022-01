La Coelsanus torna in campo e prova il “colpo” in casa di Omegna

Tra i campionati che procedono a singhiozzo causa covid c’è anche la Serie B di basket dove è impegnata la Coelsanus Varese che oggi – mercoledì 19 gennaio ore 20,30 – torna finalmente a disputare una partita ufficiale a un mesetto di distanza dall’ultima volta. I gialloblu saranno in campo al palasport di Verbania per una classica del girone A, il match contro Omegna, e sperano di fare il colpaccio.

La Paffoni infatti è in seria difficoltà, falcidiata dagli infortuni (out anche il pivot Balanzoni, ex Pallacanestro Varese) e colpita duramente dal covid. Omegna è tornata a giocare nello scorso fine settimana ma in condizioni precarie ed è per questo stata travolta da Pavia. Spiace vedere una delle protagoniste del campionato in questo stato, ovviamente, con il club piemontese costretto a tornare sul mercato da dove sono arrivati Turel, Segala e (ma non giocherà stasera) Burini.

La Robur et Fides arriva all’appuntamento sull’altra sponda del Lago Maggiore senza particolari problemi (e dopo una amichevole con Gallarate… non troppo amichevole…) con la disponibilità di Librizzi e Virginio: il primo è reduce da un utilizzo breve ma “vero” in Serie A in maglia Openjobmetis. “Libro” a Masnago è stato bravo in difesa senza praticamente toccare palla: a Verbania invece dovrà tornare a essere quel riferimento anche offensivo necessario per la formazione di Donati.

SERIE B – GIRONE A

CLASSIFICA (dopo il 15° turno): Vigevano 26; San Miniato 24; Omegna, LEGNANO 20; Pavia 18; Langhe Roero*, Firenze 16; ROBUR VARESE**, L. Livorno**, Pielle Livorno* 12; Empoli*, Piombino*, Oleggio, SANGIORGESE 10; Cecina* 8; Borgomanero 6.

Ogni * 1 gara in meno