La valigia della gentilezza è partita da Arcisate e ora viaggia in tutta Italia

Piccole azioni, dal costo vicino alle zero, in grado di smuovere molto di più di quello che si può immaginare. Sono le iniziative messe in campo dagli assessori alla Gentilezza, un ruolo istituzionale che si va diffondendo a piccoli passi in tutto il Paese e che inizia a manifestarsi anche in provincia di Varese.

E’ nata proprio nel Varesotto, in Valceresio, una piccola idea gentile che partendo da Arcisate sta facendo il giro d’Italia. L’idea è venuta ad Alessandra Lamanna, assessore alla Gentilezza di Arcisate, ispirata ad una delle sue passioni, quella dei viaggi. L’ha intitolata “La valigia della gentilezza” e come è giusto per una valigia, è fatta per viaggiare.

A metà novembre nella biblioteca di Arcisate è stata esposta una valigia vuota in cui i cittadini hanno potuto inserire oggetti che trasmettessero e rappresentassero la gentilezza. Successivamente la valigia è stata impacchettata e spedita al Comune di Roccafranca, in provincia di Brescia e ricevuta dall’assessore alla Gentilezza Santa Floridia che l’ha esposta nella biblioteca locale, anche in questo caso per poter essere riempita di “cose gentili”. Ora la valigia della gentilezza si trova in provincia di Lecce, ad Otranto, dall’assessore alla Gentilezza Stefania Temis che ha già presentato la valigia con i suoi contenuti ai 150 alunni della scuola primaria locale. Tra pochi giorni, al rientro delle vacanze, ogni alunno potrà aggiungere qualcosa di gentile, e poi la valigia giungerà a Portici, in provincia di Napoli, dall’assessore alla Gentilezza Maria Rosaria Liuzzi.

Il viaggio della valigia della gentilezza proseguirà poi a Civitavecchia, dall’assessore alla Gentilezza Cinzia Napoli, e da qui in marzo andrà in Toscana a Bagno a Ripoli (Firenze) dall’assessore alla Gentilezza Eleonora François, e poi a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, dove la attende l’assessore alla Gentilezza Davide Mosca. Infine ai primi di aprile la valigia con il suo contenuto di pensieri, disegni e oggetti gentili tornerà ad Arcisate, dove sarà aperta pubblicamente.

«Le buone pratiche di gentilezza sono azioni concrete per rinforzare i comportamenti pro sociali dei cittadini a beneficio dell’intera comunità – spiega Alessandra Lamanna – Alla conclusione del viaggio della valigia pensiamo di realizzare una piccola mostra che consenta di scoprire come viene espressa la gentilezza in giro per l’Italia. Il nostro augurio è che questa iniziativa, che simbolicamente coinvolge solo alcuni dei 150 assessori alla Gentilezza presenti in Italia, contribuisca a far sentire i cittadini più vicini, creando dei legami attraverso la gentilezza. Inoltre intendiamo costruire una rete tra le comunità locali in cui è presente l’assessorato alla Gentilezza per creare collaborazioni e sinergia su progetti comuni».

La valigia della Gentilezza è stata condivisa come buona pratica nell’archivio online creato nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo gentilezza“, affinché possa essere riproposta e adattata ad ulteriori specifiche realtà.