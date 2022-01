Lago, stazione e rischio alluvionale: Comunità attiva chiede più attenzione per i problemi di Porto Ceresio

Situazioni che si protraggono da mesi, problemi irrisolti da anni. Il consigliere comunale di Comunità Attiva Virgilio Benzi, che siede tra i banchi della minoranza in Consiglio comunale a Porto Ceresio, prova a suonare la sveglia ad enti, istituzioni e società perché si arrivi ad una soluzione.

«Il nostro gruppo chiede più attenzione al paese e un’accelerazione nella soluzione di alcuni problemi che attendono risposta da tempo – dice Benzi – Ad esempio Porto Ceresio è un comune inserito tra le tre aree a maggior rischio alluvionale della provincia di Varese per i torrenti che lo attraversano, che sono di competenza della Regione e della Comunità Montana del Piambello. Siamo in attesa che arrivino le risorse necessarie per la loro pulizia e manutenzione da settembre 2021».

Tra gli enti da sollecitare non manca Rfi: «Chiediamo più attenzione a diverse situazioni che si protraggono da mesi. I servizi igienici della stazione di Porto Ceresio sono chiusi, l’edificio che ospitava il bar attende da due anni l’ultimazione dei lavori. Il tetto dello stabile se pur rifatto presenta tuttora diverse tegole pericolanti e si teme che possano cadere sulla sottostante via Mazzini. Rfi dovrebbe anche riportare la pensilina che era adibita al riparo di biciclette e moto, spostata per i lavori e mai più rimessa».

Infine Comunità attiva chiede alla società Alfa srl un incontro pubblico: «I temi che ci piacerebbe discutere sono diversi – conclude Benzi – Tariffe dell’acqua, depurazione, gruppi elettrogeni ed informazioni sui lavori svolti per il Patto per la Lombardia e Interreg per il risanamento del lago Ceresio».