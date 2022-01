Lavori in autostrada: chiude nella notte il tratto tra Solbiate Arno e Gazzada

Nei prossimi giorni sono previste alcune chiusure che interesseranno diversi tratti dell’Autolaghi.

Per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

In direzione Nord:

–sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese, dalle 21:00 del 31 gennaio alle 6:00 del 1° febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341 e la SP57, per rientrare sulla A8 allo svincolo di Lago di Varese Gazzada;

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Varese, dalle 21:00 del 31 gennaio alle 6:00 del 1° febbraio.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Varese Gazzada;

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese, dalle 21:00 del 31 gennaio alle 6:00 del 1° febbraio.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Varese Gazzada.

Inoltre, dalle 20:00 di lunedì 31 gennaio alle 6:00 di martedì 1 febbraio, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese;

In direzione Sud

-sarà chiuso il tratto compreso tra Buguggiate e Solbiate Arno, verso Milano, dalle 21:00 del 1° febbraio alle 6:00 del 2 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Buguggiate, percorrere la SP1 e, alla rotatoria, invertire il senso di marcia, immettersi sulla SP1 fino all’uscita Gazzada/Morazzone, proseguire sulla SP57 e sulla SP341 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Milano, dalle 21:00 del 1° febbraio alle 6:00 del 2 febbraio.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Solbiate Arno,

Inoltre, dalle 20:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 febbraio, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Castronno, verso Milano.

Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 31 gennaio, martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 febbraio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Varese Gazzada;

-sarà chiuso lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate, ad eccezione della prima notte di chiusura – dalle 21:00 di lunedì 31 gennaio alle 5:00 di martedì 1 febbraio – nella quale, sulla stessa A8, è prevista la chiusura del tratto Solbiate Arno-Buguggiate in direzione di Varese; pertanto, in tale notte, chi proviene da Milano dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Solbiate Arno e percorrere la SP341 verso Varese.

Per consentire lavori di installazione e attività di ispezione della segnaletica verticale, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 31 gennaio alle 5:00 di martedì 1 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza;

-dalle 21:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ristrutturazione delle pensiline di stazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle tre notti consecutive di lunedì 31 gennaio, martedì 1 e mercoledì 2 febbraio, con orario 21:00-5:00, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 febbraio, sarà completamente chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita;

-dalle 22:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 febbraio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Castelletto Ticino o di Besnate