Le voci di Varese – Caronnese, Rossi: “Vittoria meritata”. Scalise: “Siamo stati in partita”

Il Varese ha battuto 2-0 la Caronnese nella prima partita giocata nel 2022. Al termine della gara i due allenatori hanno parlato del match e anche della situazione del campionato.

Ezio Rossi, allenatore del Varese: «Vittoria meritata anche se la Caronnese è venuta qua a giocarsela e ha fatto la sua partita e non merita i punti che ha in classifica. Stare fermi domenica diventa difficile anche organizzare gli allenamenti. L’importante è che la squadra risponda come oggi e come sempre fatto in allenamento. Non ci sono partite che si possono dominare per 90′ minuti ma siamo stati bravi a contenerli nel secondo tempo senza subire più di tanto, anche se Trombini a volte fa sembrare le parate più facili di quello che sono in realtà. Cappai e Mamah rientreranno a breve anche se a Cappai servirà poi tornare in condizione.

Oggi è stato anche il giorno dell’esordio stagionale di Francesco Gazo. «Il rientro di Gazo – spiega Rossi – è stato speciale perché Francesco capisce anche le situazioni e sa che deve lavorare per tornare al cento per cento. In queste due settimane è cresciuto molto anche se è stato fermo qualche giorno, ma sappiamo tutti quanto è importante: è il giocatore più positivo della squadra».

Manuel Scalise, mister della Caronnese: «Siamo stati dentro la partita, non abbiamo avuto occasioni eclatanti ma ci siamo stati. Siamo stati un po’ ingenui sul secondo gol ma credo che abbiamo dato fastidio al Varese. Abbiamo assenze importanti, da Corno a Rocco e Tunesi ma ci dobbiamo convivere, rimboccarci e le maniche e migliorare. Per la svolta manca un filotto di risultati positivi e poi avere a disposizione tutti i giocatori, anche per i cambi perché oggi l’alternativa in avanti era un 2004 mentre il Varese ha inserito gente che ha giocato in Serie C o è stato capocannoniere in Serie D. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma ci è mancato il gol ma il Varese ha meritato la vittoria nelle occasioni, anche se secondo me due gol di scarto sono troppi».