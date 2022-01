Mascherine FfP2 a 75 centesimi, soddisfatta l’assessore Moratti

Raggiunto dalla struttura commissariale guidata da Figliuolo l’accorso con le farmacie per il prezzo calmierato delle mascherine FfP2 a 75 centesimi. Esprime soddisfazione l’assessore al Welfare, Letizia Moratti che torna in un tweet a raccomandare le misure di prevenzione come distanziamento, disinfezione delle mani, uso delle mascherine all’aperto

L’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti.