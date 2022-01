I Mastini si tuffano nel Qualification Round e sfidano Appiano

Finita la prima parte della Regular Season tra Covid e relativi rinvii, per i Mastini inizia il Qualification Round, che inizierà giovedì 6 gennaio alle ore 20.30 all’Agorà di Milano contro l’Appiano.

L’obiettivo per la seconda parte di stagione di Varese è quello di arrivare più in alto possibile e rilanciarsi. I Pirati sono momentaneamente ultimi in graduatoria, ma la divisione del punteggio rende tutto ancora molto incerto e avvincente.

I gialloneri affronteranno le otto gare di questa seconda parte di stagione con l’ambizione di puntare in alto per poter recuperare quei punti che mancano per trovare un piazzamento migliore in ottica playoff, agganciandosi così al trenino delle prime cinque formazioni già matematicamente ammesse.

Il meccanismo che ha stabilito la nuova classifica “adattata” in base alle partite giocate e calcolata in relazione alla media punti – a causa dei vari rinvii per Covid delle ultime settimane – non ha certo favorito il team varesino, ma siccome nuove sfide incombono, ci sono anche nuovi obiettivi da raggiungere. Il rilancio è certamente ciò che più di altro traspare e ci sono tre mesi ancora per poter provare a raccontare un finale interessante.

La bella prestazione di Dobbiaco, avvalorata dalla vittoria finale, dovrebbe restituire morale e forza alla squadra, rappresentando una valida iniezione di fiducia proprio in vista del Qualification Round che andrà interpretato come se comprendesse otto finali.

Quella continuità che è mancata fino ad ora nella stagione giallonera dovrà essere trovata già in questa seconda fase, a iniziare dalla sfida di domani contro i Pirati. Con Malfatti ancora in panchina il Varese potrà avere quelle stesse indicazioni benefiche che hanno caratterizzato la partita di qualche giorno fa, ma soprattutto ricevere una grandissima dose di positività e autostima.

La partita si giocherà al Pala Agorà di Milano alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta da Radio Village Network insieme alle altre partite in programma.