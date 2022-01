Perché investire in Ripple è ancora una mossa intelligente?

Nonostante non sia la criptovaluta di cui si parla di più, Ripple è una delle cripto più interessanti dal punti di vista di un investimento.

La fluttuazione di questa moneta e gli obiettivi a lungo termine della stessa la rendono infatti perfetta sia per investimento short, sia per un discorso a medio/lungo termine. Ecco perché comprare Ripple monete non è un idea così assurda nel 2022.

Prima di spiegarti le ragioni del perché dovresti investire in Ripple, permettici di ricordarti ancora una volta che investire in criptovalute espone i tuoi capitali ad un rischio di perdita. Prima di procedere ad un investimento in cripto dovresti sempre ricordare quanto affermano le banche e le autorità di supervisione europea preposte al controllo delle cripto:

“Le valute virtuali sono prodotti di investimento ad alto rischio e per questo non sono adatte (per chi non è adeguatamente informato) a scopo di investimento, risparmio e/o piani di pensione integrativa.”

Autorità Supervisione Europea.

Ora che sei a conoscenza dei possibili rischi, vediamo perché investire in Ripple nel 2022 è ancora una mossa intelligente.

Informazioni base su Ripple

Prima di investire dovresti conoscere almeno le informazioni base sul prodotto su cui stai mettendo i tuoi soldi. Ecco alcune info basilari su Ripple:

Ripple non è una moneta che si può minare. In fase di creazione di questa cripto sono state infatti create 100 miliardi di monete, immesse nel mercato in maniera contemporanea. La maggior parte di questo valore (il 65%) è ancora posseduto dai suoi sviluppatori;

La tecnologia di Ripple non si basa sulla tecnologia Blockchain utilizzata da Bitcoin;

Il protocollo di transazione di Ripple è di tipo proprietario.

Punti di forza di Ripple (e fattori per cui investire in questa cripto è ancora una mossa intelligente)

Ripple presenta alcune caratteristiche peculiari non replicate dalla maggioranza delle altre monete. Queste funzioni quasi esclusive rappresentano un vantaggio unico che rende e renderà questa moneta sempre appetibile. Eccole:

Scalabilità: Il network di Ripple è quello con la capacità di transazione più alta di tutti. Il network di Ripple supporta infatti ben 1500 transazioni al secondo.

Trasferimenti rapidi: alcune cripto sono davvero troppo lente quando si tratta di trasferimento da un conto all’altro. Ripple si può trasferire in soli 4 secondi.

Basse commissioni. Le cripto devono potersi muovere in maniera semplice per essere vendute e comprate molte volte. Ripple è probabilmente la criptovaluta con il costo commissione più basso di tutte.

Sistema intelligente di sicurezza: in automatico, in caso di attacco alla rete, le connessioni aumentano in maniera significativa. Ciò garantisce in automatico la scarsa volontà degli hacker ad attaccare questa rete.

Già questi punti di forza sono più che sufficienti per garantire un futuro radioso a Ripple, ma non ci sono solo questi.

Ci sono infatti altri parametri presenti e futuri che fanno presumere che questa valuta continuerà a rimanere interessante per gli investitori:

Offerta limitata. Come già scritto, il numero di monete Ripple è limitato e predefinito, ciò può quindi portare ad un valore sempre maggiore delle stesse.

Collaborazioni di valore. Ripple ha iniziato già da alcuni anni a collaborare con il sistema bancario. In maniera intelligente, i creatori di questa cripto hanno infatti capito che non aveva senso “combattere le banche”. Hanno quindi fatto accordi con alcune delle più famose per delle collaborazioni che continuano ancora oggi. Alla data odierna ogni comunicazione di un nuovo accordo di collaborazione ha portato ad importanti rialzi.

Acquisizioni. Il team di Ripple estende continuamente la sua rete anche grazie alle acquisizioni, totali o parziali, come quella di MoneyGram.

Presenza globale. La rete di questa cripto, RippleNet, si estende in tutti e 6 i continenti e più di 50 nazioni.

Visto tutti i punti sopra esposti, a nostro parere vale davvero la pena di cominciare o continuare ad investire in Ripple. Se la pensi come noi, ti consigliamo di farlo tramite www.anycoindirect.eu, piattaforma di indubbio valore e con commissioni ridotte veramente al minimo.

Per concludere

Nel caso avessi avuto qualche dubbio sul fatto di investire su Ripple, dopo i punti di forza da noi elencati non dovresti averne davvero più. Ripple ha infatti tutte le carte in regola per essere una delle cripto che dominerà nel prossimo futuro.