In tribunale a Varese con il coltello, fermato dalla sicurezza

Un coltello a serramanico lungo 30 centimetri, di cui 15 di lama, è stato sequestrato questa mattina, martedì 11 gennaio all’ingresso del Tribunale di Varese.

Gli agenti della sorveglianza – gestita da Sicuritalia – hanno passato allo scanner lo zaino che un uomo di mezza età residente in provincia di Varese teneva in spalla. Osservando le immagini sullo schermo gli uomini della sicurezza hanno verificato che qualcosa fra gli effetti personali dell’uomo non andava e lo hanno fermato chiedendogli di aprire la borsa.

All’interno ecco sbucare il coltello. «Me lo sono dimenticato dalla gita di domenica in montagna» ha detto il proprietario della lama, il quale stava entrando in tribunale per accedere ai servizi del casellario giudiziale. Il coltello è stato sequestrato e la sua posizione è al vaglio dei carabinieri.