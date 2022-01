Ultimo periodo super, i Mastini battono 5-1 l’Appiano

Con un poker messo a segno nell’ultimo periodo i Mastini si sbarazzano dell’Appiano nella prima partita del Relegation Round della IHL e compiono un passo avanti sulla strada verso i playoff del campionato. 5-1 il finale di una partita che, però, fino al secondo intervallo era rimasta in bilico con un solo “golletto” a tenere avanti i gialloneri.

Poi però, dal 40′ in avanti, la squadra di Malfatti si è tolta di dosso la ruggine e un po’ di pressione andando a segno ripetutamente (con la famiglia Mazzacane in gran spolvero: un gol e due assist per Michael, una rete per Eric) concedendo ai Pirati soltanto la rete della bandiera messa a segno da Arnost per il momentaneo 3-1.

Tra due giorni (sabato) si torna in pista, questa volta in trasferta a Dobbiaco contro la squadra che attualmente comanda il Relegation Round: nell’ultima gara di regular season disputata i Mastini fecero il colpaccio, vediamo se a Vanetti e soci riuscirà il bis.

MASTINI VARESE – APPIANO PIRATES 5-1

(0-0; 1-0; 4-1) MARCATORI: 36.32 M. Borghi (V – Piroso); 44.24 E. Mazzacane (V – Cordin, M. Mazzacane), 46.47 Tilaro (V – M. Mazzacane), 50.50 Arnost (A), 55.19 Bertin (V – De Biasio, Caletti), 56.19 M. Mazzacane (V – Tilaro, Allevato). VARESE: Muraro (Mordenti); Schina, E. Mazzacane, Bertin, Della Torre, De Biasio, Papalillo; M. Borghi, Caletti, Piroso, P. Borghi, Vanetti, Cordin, Tilaro, M. Mazzacane, Allevato, Fornasetti, F. Salvai, T. Salvai. All. Malfatti.

ARBITRI: Lega e Volcan (Basso e Grecchi).

NOTE. Penalità: V 6′, A 10′. Superiorità: V 0-4, A 0-2. Spettatori: 103.

IHL – QUALIFICATION ROUND

RISULTATI (1a giornata): Dobbiaco – Bressanone 4-1; Varese – Appiano 5-1

CLASSIFICA: Dobbiaco 11 (1 partita); VARESE 10 (1); Como 8 (0); Bressanone 4 (1); Appiano 2 (1)