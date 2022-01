Un servizio tamponi per le scuole alla Farmacia comunale di Arcisate

L’Amministrazione comunale di Arcisate comunica che a partire da questa settimana è possibile effettuare il tampone antigenico presso la Farmacia comunale (in via Cavour 40, vicino al supermercato Tigros).

Il servizio è riservato a studenti e personale scolastico delle scuole di Arcisate che hanno ricevuto un provvedimento di sorveglianza attiva (T0 – T5) o di quarantena (T10), provvedimento che dovrà essere portato con sé (anche in formato elettronico) al momento di effettuare il tampone.

«Si tratta – precisa l’amministrazione – di un servizio che verrà attivato su richiesta da parte del rappresentante di classe o da un suo delegato che dovrà comunicare con l’azienda speciale Parmiani come da comunicazione ufficiale inviata ai referenti dei plessi scolastici».

Le fasce orarie in cui verrà svolto il servizio tamponi saranno indicativamente nei pomeriggi dal lunedì al sabato (dalle 14,30 alle 17 circa) e il mercoledì e giovedì anche al mattino dalle 10 alle 12. Eccezionalmente verrà svolto anche domenica 23 gennaio, in occasione del turno festivo della farmacia (dalle 10 alle 12,30) e, in caso di esubero, anche dalle 14,30 alle 17.

«Abbiamo pensato a questo servizio per permettere alle famiglie e al personale scolastico di avere un servizio rapido per gestire la questione tamponi dei propri figli in un momento come questo dove è davvero difficile trovare una farmacia che abbia disponibilità in tempi brevissimi – spiega il sindaco Gianluca Cavalluzzi – Ribadisco che il servizio è solo ed esclusivamente per chi frequenta le scuole di Arcisate e per il personale scolastico che ci lavora».