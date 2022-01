Varese al lavoro per riprendere il campionato

Il 2022 del Varese è iniziato con un ospite poco gradito. Il Covid ha messo i bastoni tra le ruote della squadra di mister Ezio Rossi, che si sta allenando alle Bustecche aspettando di recuperare i vari giocatori colpiti dal virus.

Il Dipartimento Interregionale ha intanto stilato il calendario per i recuperi. Il Varese non tornerà in campo domenica 16 perché la Caronnese sarà impegnata a Ligorna ma il rientro per Disabato e compagni è stato fissato per mercoledì 19 gennaio. Al “Franco Ossola” è in programma la gara contro la Caronnese. La sfida tra le due esponenti della provincia di Varese è già stata rinviata due volte, la speranza è quella che non ci siano altri impedimenti.

Intanto la società ha comunicato l’arrivo di un rinforzo per la squadra Under 19 allenata da Gianluca Porro. Il comunicato:

Non solo Prima squadra: il Città di Varese è attivo anche sul Settore Giovanile e, in data odierna, annuncia il tesseramento del difensore classe 2006 Francesco Mastai che andrà ad integrarsi nel gruppo dell’Under 19 Nazionale.

Nato a Varese il 28 gennaio 2006, Francesco Mastai ha indossato la maglia del Varese 1910 dai Primi Calci fino agli Esordienti Regionali per approdare, poi all’Inter e in seguito al Lugano e Como, club in cui nella prima parte dell’attuale stagione ha fatto parte dell’organico Under 16 Nazionale.

In una categoria quale l’Under 19 Nazionale che ha nel biennio 2003-2004 le annate principali il Città di Varese ha sta dimostrando di non avere timore nell’integrare elementi di annate inferiori: una decisione mirata che troverà seguito anche nelle scelte che andranno a concretizzarsi la prossima estate e alle quali la società sta già lavorando fin da adesso.