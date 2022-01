Via Francisca e Taccuino dell’Esploratore, le iniziative che promuovono la Collegiata

La Collegiata di Castiglione Olona è meta di visite di appassionati di storia dell’arte e fedeli che scelgono di dedicare una giornata alla scoperta di questo gioiello artistico e culturale, ma non solo.

Il complesso è infatti collegato ad alcune iniziative di promozione territoriale, che lo hanno incluso fra numerosi beni degni di una sosta.

Ecco alcuni esempi:

LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO

La via Francisca del Lucomagno è un’antica via romana-longobarda che da Costanza, nel centro Europa, porta a Pavia passando prima dalla Svizzera. Il percorso italiano inizia a Lavena Ponte Tresa ed è suddiviso in otto tappe. A metà cammino, nella terza e quarta tappa, i pellegrini incontrano Castiglione Olona: lì, fra le tante ricchezze proposte da visitare nel borgo medievale, ad esempio il Museo Branda Castiglioni, il Museo di Arte Plastica e l’antico borgo, c’è anche la Collegiata.

Piccoli e grandi pellegrini della via Francisca del Lucomagno a Castiglione Olona

Una sosta di cultura e fede apprezzata dai sempre più numerosi viandanti che scelgono di percorrere questo antico cammino che attraversa la nostra provincia.

IL TACCUINO DELL’ESPLORATORE

Le Pro loco e le Amministrazioni comunali di alcuni comuni della valle Olona hanno lavorato all’unisono per lanciare un’iniziativa che punta a valorizzare i beni del territorio e promuovere il turismo di prossimità.

Chi raggiunge infatti il Castello di Fagnano Olona, il monastero di Cairate, il parco Archeologico di Castelseprio, il monastero di Torba, Palazzo Branda e la Collegiata di Castiglione Olona, riceve un timbro sulla propria scheda personale. L’idea, lanciata lo scorso anno, è destinata a turisti, pellegrini in cammino, famiglie e bambini: per questa ragione gli organizzatori hanno puntato molto sulla presentazione del progetto nelle scuole. Infatti la prima a completare il Taccuino è stata una bambina che frequenta la scuola primaria.

Diverse iniziative, dunque, in cui la Collegiata di Castiglione Olona viene proposta come meta irrinunciabile per una visita all’insegna dell’arte, della fede e della cultura.