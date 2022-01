“Zaino a terra” per Siro, si è spento un campione di solidarietà nel gruppo Alpini Varese

Nelle ultime ore del 2021 si è spento un grande alpino del gruppo di Varese.

Ad annunciarlo è la pagina facebook dello stesso gruppo, dove si ricorda che «L’Alpino Siro Fontanella ha messo “zaino a terra” e ha raggiunto il Paradiso di Cantore».

Siro, spiegano dal gruppo «è stato per tutti noi l’esempio concreto di cosa significhi la solidarietà: e per questa sua generosità e disponibilità verso i meno fortunati gli è stato conferito nel 2005 il riconoscimento sezionale “Premio Pà Togn 2005”. Grazie Siro per quanto ci hai insegnato».

I funerali si svolgeranno nella basilica di san Vittore lunedì 3 gennaio alle 10.45

