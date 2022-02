Accordo strategico tra Lu-Ve Group di Uboldo e Systemair AB

Lu-Ve Group, multinazionale di Uboldo specializzata nella produzione di scambiatori di calore, ha siglato un accordo strategico a lungo termine con Systemair AB, leader nel settore dei prodotti per la ventilazione, operante in 54 Paesi nel mondo. Il contratto prevede la cessione da parte di Lu-Ve Group della partecipazione in Tecnair LV spa, pari all’80%, che comprende tutte le attività relative alla produzione di unità di climatizzazione interna di precisione destinate ad applicazioni come le sale operatorie e i data center. A sua volta il management di Tecnair LV cederà a Systemair la restante quota del capitale sociale di Tecnair LV, pari al 20%, e continuerà a guidare l’azienda.

Nel 2021, Tecnair LV ha registrato un fatturato pari a 12 milioni di euro con un Ebitda (Margine operativo lordo) pari a 1,2 milioni di euro e una posizione finanziaria netta rettificata positiva per 1,2 milioni. Il corrispettivo stabilito per la vendita è pari 16,2 milioni. Grazie a questa intesa Lu-Ve Group e Systemair saranno legati da un accordo globale a lungo termine per la fornitura a Systemair di serpentine per scambiatori di calore e prodotti correlati.

Inoltre Lu-Ve Group continuerà a concentrarsi sui sistemi di climatizzazione destinati ai data center, settore in rapida crescita in cui l’azienda di Uboldo ha conseguito negli ultimi anni eccellenti risultati, grazie al decisivo sviluppo tecnologico.

TUTTI GLI ARTICOLI SU LU-VE GROUP