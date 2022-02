Al Castellani di Azzate arriva “È stata la mano di Dio”

Dopo la bella partenza con “Madres Paralelas”, al cinema Castellani di Azzate arriva E’ stata la mano di Dio, film di Paolo Sorrentino fresco di candidatura agli Oscar 2022. Entrato nella cinquina nella categoria Miglior film straniero, l’ultimo lavoro autobiografico del regista campano tenterà di bissare l’Oscar vinto con “La grande bellezza” nel 2014. La proiezione sarà venerdì 11 febbraio alle ore 21.

Questa invece la programmazione per i prossimi giorni:

11 febbraio: E’ stata la mano di Dio

25 febbraio: Il capo perfetto

4 marzo: Un eroe

11 marzo: Quo Vadis, Aida?

18 marzo: Petite Manan

25 marzo: One Second

Cinema Castellani, via Acquadro 32 – Azzate