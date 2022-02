Il Bando “diritto allo studio” del Comune di Malnate ha aiutato 71 ragazzi

Sono state 71 le domande accolte dal Comune di Malnate per il bando di sostegno “diritto allo studio” per l’anno scolastico 2021-2022. I fondi sono stati indirizzati alle famiglie che, a seguito dell’emergenza sanitaria, hanno dovuto affrontare situazioni di disagio economico-sociale e sostenere spese maggiori per l’acquisto di strumentazione tecnologica, informatica, e ausili per la didattica integrata a distanza.

In totale sono stati utilizzati 44.225,00 Euro (la disponibilità era di 48.700,00 Euro) per accogliere 71 domande presentate in due tranche.

Nella prima finestra sono state accolte 45 domande (su 45 richieste), per una cifra pari a 30.525,00 Euro.

La riapertura del bando ha permesso di accogliere altre 26 domande per 13.750,00 Euro.