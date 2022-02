Donna investita a Gallarate tra Piazza Risorgimento e via 20 settembre

Polizia locale e 118 stanno intervenendo a Gallarate in via 20 settembre, per soccorrere una donna investita.

L’incidente è avvenuto all’attraversamento pedonale a ridosso di piazza Risorgimento e dell’incrocio con via Verdi.

È successo alle 13:40, ripercussioni anche sul traffico tra stazione e piazza Risorgimento.

La donna, 43 anni, non ha riportato ferite gravi.