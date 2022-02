A Giacomo Fisco la delega “dialogo con i quartieri” di Varese

A pochi giorni dall’istituzione dei Consigli di quartiere, con l’avvio della procedura per la loro definizione, il sindaco Davide Galimberti assegna la delega per il Dialogo con i quartieri al consigliere Giacomo Fisco. Prosegue in questo modo il lavoro per mettere i quartieri cittadini al centro dell’attività amministrativa.

L’obiettivo è quello di valorizzare e coordinare al meglio le attività e le iniziative incentrate sui quartieri, grazie al coinvolgimento di una figura di riferimento. Inoltre Fisco, al suo secondo mandato come presidente della Commissione Affari generali e Rapporti con i quartieri, nella scorsa amministrazione diede un contributo decisivo per l’istituzione dei Consigli di quartiere.

“Nei prossimi anni il lavoro sui quartieri sarà significativo – dichiara Giacomo Fisco – con nuovi interventi e possibilità, anche attraverso una progettualità partecipata e condivisa, con una maggiore connessione tra l’amministrazione comunale e i cittadini che vivono i diversi quartieri cittadini”.