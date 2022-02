Cinquanta guide turistiche alla scoperta delle bellezze di Varese

Sono una cinquantina le guide turistiche, provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte, che oggi hanno avuto l’occasione di conoscere e ammirare i luoghi più belli e interessanti di Varese. Questo grazie a un educational tour organizzato da Camera di Commercio nell’ambito del suo progetto di promozione turistica Varese #DoYouLake?, rivolto sia ai destinatari finali, quindi i potenziali visitatori, sia alle guide che operano professionalmente nel settore.

L’interesse manifestato da chi svolge un compito fondamentale di raccordo fra tour operator, agenzie e utenti finali è la migliore conferma delle potenzialità di un territorio che, in tema di attrattività turistica, può giocare un ruolo sempre più significativo.

Le adesioni all’Educational sono andate esaurite in pochissimi giorni e, tra le guide presenti, ce ne sono alcune che lavorano prevalentemente col pubblico italiano in tour di prossimità, ma tante altre intercettano visitatori internazionali. Visitatori che, da oggi in poi, potranno con maggior cognizione di causa, indirizzare verso gli itinerari verdi, slow e artistici che Varese offre. Partendo dal Sacro Monte, le guide turistiche provenienti da diverse zone del Nord Italia hanno potuto scoprire le eccellenze che caratterizzano, sul piano spirituale, ambientale e artistico, uno dei ben quattro siti Patrimonio dell’Umanità Unesco della provincia di Varese. A seguire, la visita alla collezione di Villa Panza, tra le più importanti al mondo in tema di arte ambientale, e quindi ai Giardini Estensi, con la meraviglia del parco, e al centro cittadino.