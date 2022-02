La Caronnese ospita il Vado con un Santi in più

La vittoria all’ultimo respiro del recupero contro il Ligorna (leggi qui) potrebbe essere il crocevia di questo campionato per la Caronnese, che sembra aver finalmente fatto il salto di qualità per uscire dalla zona calda della classifica e sta ritrovando, poco per volta, anche i suoi uomini migliori.

Per proseguire su questa strada però i ragazzi di mister Manuel Scalise dovranno infrangere il tabù “Comunale”, ancora avaro di soddisfazioni in questa stagione. L’occasione potrebbe esser domenica 13 febbraio (ore 14.30), quando a Caronno Pertusella arriverà il Vado.

La salvezza per la Caronnese non è ancora scontata e per lasciarsi alle spalle la concorrenza non basteranno gli ultimi risultati positivi. Servirà invece continuità di risultati e ritrovare il feeling migliore con lo stadio di casa. Sbloccandosi al “Comunale” sarà tutto meno complicato.

Intanto la società continua a rinforzare la rosa e l’ultimo arrivo è l’esperto attaccante Riccardo Santi. Classe 1990, il nuovo rossoblu proviene dal Forlì dove ha però trovato poco spazio. In passato una lunga carriera in Serie D, soprattutto nel Girone C, e anche qualche apparizione tra i professionisti a Savona, Casale e Renate.

SERIE D GIRONE A

Sabato 12 febbraio: Borgosesia – Derthona; Chieri – Asti; Fossano – Bra; Gozzano – Varese; Pdhae – Rg Ticino; Saluzzo – Sestri Levante.

Domenica 13 febbraio: Caronnese – Vado; Casale – Sanremese; Lavagnese – Ligorna; Novara – Imperia.

CLASSIFICA: Novara 50; Sanremese 40; Varese 39; Derthona, Chieri 34; Gozzano, Bra 33; Borgosesia 32; Casale 30; Pdhae, Vado 28; Sestri Levante 26; Rg Ticino 25; Ligorna, Caronnese 23; Asti 21; Imperia 20; Fossano 19; Lavagnese 17; Saluzzo 11.