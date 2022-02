La Caronnese a Tortona cerca gol e punti

L’inizio 2022 è stato arido per la Caronnese. I rossoblu in questo inizio di anno solare, su quattro gare giocate, ne hanno persa una – a Varese – e poi collezionato tre 0-0 consecutivi contro Bra, Sanremese e Rg Ticino. Tre punti conquistati ma zero gol segnati.

Il prossimo impegno per i ragazzi di mister Manuel Scalise sarà la dura trasferta di Tortona per affrontare – domenica 6 febbraio alle ore 14.30 – il Derthona.

Se la Caronnese nel 2022 non ha ancora trovato la via del gol, il discorso è ben diverso per i leoni piemontesi, che nelle tre gare disputate dopo la sosta natalizia hanno segnato ben 9 gol. La squadra di mister Zichella ha pareggiato 3-3 a Gozzano e poi vinto 3-0 prima contro il Vado e poi a Chieri.

Sarà quindi una trasferta molto complicata per i rossoblu di Caronno Pertusella che dovranno cercare di limitare la forza offensiva del Derthona e allo stesso tempo infrangere il digiuno di gol.