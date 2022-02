La civiltà delle palafitte: mostra prorogata fino a settembre

L’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 a.C. è il progetto espositivo ospitato al Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello “La civiltà delle palafitte” in mostra sino al 4 settembre 2022.

La mostra intende illustrare le più recenti conoscenze acquisite in ambito palafitticolo ed esporre i risultati delle ricerche condotte dagli anni ’90 del secolo scorso fino a oggi negli insediamenti del territorio varesino.

Proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni di abitazioni e di un aratro dell’età del Bronzo permetteranno a grandi e piccini di conoscere da vicino e immergerti nel mondo antico.

I metodi della ricerca storica e archeologica, le discipline scientifiche coinvolte, la scoperta del percorso evolutivo dell’uomo sono i grandi temi che si aprono ai tuoi occhi e a quelli dei tuoi bambini.

Un viaggio affascinante, le ricerche in corso e la gioia della scoperta da vivere sala per sala.

La civiltà delle palafitte

Per famiglie con bambini 6-11 anni

Durata > 60 minuti

Tour guidato > € 7 a partecipante (il prossimo è sabato 19 febbraio alle ore 15)

Biglietto di ingresso a parte da saldare direttamente in biglietteria.

Prenotazioni a questo link.

Il costo del biglietto di ingresso è da saldare a parte il giorno stesso della visita.

€ 3 ridotto gruppi (per gruppi di almeno 10 persone) | € 5 intero adulto | € 3 ridotto bambino Ritrovo presso la biglietteria di Villa Mirabello, accesso da Via della Motta n.4

Parcheggi disponibili presso piazza Montegrappa

Per ulteriori info > 328.8377206 (anche via WhatsApp) oppure info@archeologistics.it.