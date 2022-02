La Lega annuncia la ripresa dell’attività chirurgica all’ospedale di Angera

L’attività chirurgica all’ospedale di Angera riparte dal prossimo mese di marzo. Lo annuncia il Presidente della commissione sanità Emanuele Monti. L’Asst Sette Laghi ha annunciato l’allentamento della campagna vaccinale ma senza dare indicazioni ulteriori sulla ripresa delle attività ridotte.

Il Presidente Monti ha quindi incontrato il direttore dell’Asst Gianni Bonelli evidenziando la necessità di ritornare all’operatività piena dell’Ondoli: « La risposta è arrivata prontamente e oggi abbiamo una data – fa sapere Maurilio Canton, Segretario della sezione della Lega di Angera e Ispra – a partire dal primo marzo sarà garantito il ritorno in funzione dei reparti chirurgici dell’Ospedale di Angera. Siamo soddisfatti perché si tratta di servizi fondamentali per pazienti e cittadini, sospesi per via della situazione di emergenza, ma che adesso, con il miglioramente della situazione pandemica, non possono più essere rinviati».

Rimane ora da chiarire quali saranno i tempi di ripresa all’ospedale di Luino.

La sezione di Angera della Lega spiega infine che sarà attiva nei prossimi mesi, promuovendo una serie di incontri pubblici, con le autorità tecniche e politiche, per spiegare e discutere “le ricadute sul nostro territorio delle recenti modifiche alla riforma sanitaria, appena approvate, che riguarderanno non solo l’ospedale ma anche i servizi legati alle ‘case della salute’, che saranno aperte ad Angera e Sesto Calende” conclude Canton.