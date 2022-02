“La scelta di Anne” al cineforum delle Arti di Gallarate

Giovedì 24 febbraio alle Arti di Gallarate, il cineforum torna per una settimana alla proiezione unica alle ore 21: viene proiettata la pellicola che ha vinto il Leone d’oro alla mostra di Venezia 2021: La scelta di Anne – L’événment di Audrey Diwan con Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Sandrine Bonnaire, Pio Marmaï.

Il film viene introdotto e commentato dalla prof.ssa Cristina Boracchi. La serata del cineforum s’inserisce all’interno del percorso del festival Filosofarti, che quest’anno ha per titolo L’eredità – fare futuro.

Il film è ambientato nella Francia del 1963 e racconta la storia di Anne, una giovane donna dedita allo studio e che sogna un brillante futuro, che le permetta di costruirsi una vita diversa da quella proletaria condotta dalla sua famiglia. Peccato che il suo sogno nel cassetto rischia di andare in mille pezzi, quando la ragazza rimane incinta. È a questo punto che Anne si ritrova di fronte a una scelta: tenere o no il bambino? Ma il rischio di vedere il futuro da lei desiderato sparire per sempre tra pannolini e biberon, la spinge verso quella che per lei è l’unica opzione fattibile, abortire.

Con gli esami finali alle porte, la giovane deve liberarsi il prima possibile del suo problema, ma nella Francia dei primi anni Sessanta l’aborto è ancora illegale e Anne si vede costretta ad agire contro la legge. La donna non rischia solo la prigione, ma anche la condanna e giudizi da parte della società.