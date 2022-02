Le reazioni della Faib varesina sulla sospensione della carta sconto

Stavano dialogando da mesi sulla questione, e si sono sentiti traditi.

E’ stato un fulmine a ciel sereno il decreto che sospende di nuovo la carta sconto benzina, dopo i pochi mesi di riapertura limitata.

«Riceviamo con sorpresa il decreto di Regione Lombardia sulla rideterminazione della misura carta sconto benzina dopo la relazione della Faib all’audizione in Regione Lombardia che si è svolta quindici giorni fa in merito all’andamento prezzi degli impianti in zona di confine Elvetica e Italiana»: comincia così infatti la nota dell Faib territoriale Varesina, legata a Confesercenti Lombardia.

«La categoria ha rilevato i prezzi sul posto degli impianti confinanti con l’Italia e lo ha comunicato al Presidente Gallera, in quanto a nostro avviso le rilevazioni apparivano imprecise dai tabulati del monitoraggio effettuato dall’Ambasciata di Berna nel mese di settembre. Pensavano di essere sulla strada giusta e invece ecco che arriva la sospensione della misura a partire dal 12 febbraio 2022».

Ora però: «La categoria chiederà all’Ambasciata un monitoraggio documentato sulla rilevazione prezzi: non piu’ su sette soli impianti, di cui due chiusi. Chiediamo invece venga fatto un monitoraggio sugli impianti a ridosso delle zone di confine dove c’è il pendolarismo per il rifornimento».