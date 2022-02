Sospesa di nuovo la carta sconto benzina

A poche settimane dalla ripartenza con il nuovo sistema della App verrà sospeso di nuovo lo sconto carburante della regione Lombardia per le zone di confine.

A sancirlo è stato il decreto n.1240 dell’8 febbraio che ridetermina la misura dello sconto: decreto atteso da diverse settimane, che ha deciso – in base alla differenza di prezzo medio ordinario rilevato tra Svizzera e Italia – di sospendere tutte le misure, anche quelle, minimali, in vigore fino ad oggi, che prevedevano uno sconto di due centesimi solo in fascia A.

Il provvedimento, firmato martedì 8 febbraio, entrerà in vigore a partire dal 12 febbraio e si basa sulle rilevazioni inviate dall’ambasciata italiana a Berna.

Le contestazioni al monitoraggio

«Con il monitoraggio di Berna si sono azzerati gli sconti, ma il monitoraggio riguarda 7 impianti, di cui due chiusi e alcuni nemmeno sulla frontiera – spiega furente il presidente Faib territoriale per Varese di Confesercenti Lombardia, Massimo Sassi – Abbiamo in previsione una riunione con regione Lombardia per il 15 febbraio, ma a questo punto vogliamo innanzitutto un incontro con l’ambasciata: ci devono dimostrare come rilevano i prezzi perchè a noi arriva solo una scarna tabella. Mi è bastato fare un giro a Ponte Tresa stamattina per avere una percezione totalmente diversa. C’è qualcosa che non torna, è il momento di vederci chiaro».

Il richiamo della Regione all’Ambasciata

È un richiamo determinato quello arrivato dal Pirellone, sotto forma di mozione urgente: sui prezzi dei carburanti praticati lungo i territori di confine il Consiglio Regionale lombardo richiama l’Ambasciata italiana in Svizzera affinché pratichi rilevazioni dei prezzi dei carburanti più accurate, puntuali e realmente rappresentative della situazione LEGGI QUI.