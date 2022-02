Il Legnano va a Sona, la Castellanzese sfida la Virtus

Arrivano da un periodo positivo Legnano e Castellanzese: i primi hanno fatto irruzione nei piani alti del Girone B per restarci mentre la Castellanzese sta lottando per uscire dalle zone basse della classifica.

Entrambe le squadre avranno trasferte insidiose da affrontare nella prossima giornata, che andrà in scena tra gli anticipi di sabato 12 e domenica 13 febbraio.

SONA – LEGNANO

Unica trasferta oltre i confini regionali per il Legnano, che affronta i veneti del Sona con il chiaro intento di conquistare un altro risultato di valore, tenere aperta la striscia positiva e continuare la rincorsa alle posizioni di vertice. Il Sona però è una realtà ambiziosa e che in casa sa dare il meglio. Non sarà facile per i ragazzi di mister Marco Sgrò, ma le ultime uscite hanno dimostrato che il gruppo lilla ha grandi virtù e che può vincere contro tutti.

VIRTUS CISERANOBERGAMO – CASTELLANZESE

Dura trasferta per la Castellanzese, ancora alle prese con la lotta per la salvezza. Il 2022 sembra stia portando risultati positivi in casa neroverde ma per uscire dalla zona critica la squadra di mister Corrado Cotta dovrà continuare a correre e non guardare in faccia alle avversarie. Il prossimo ostacolo sarà la Virtus, squadra bergamasca che discende dall’Alzano e che anche quest’anno sta portando avanti un campionato di buon livello.

SERIE D GIRONE B

Sabato 12 febbraio: Arconatese – Brianza Olginatese; Real Calepina – Desenzano; Sporting Franciacorta – Brusaporto; Leon – Sangiuliano City.

Domenica 13 febbraio: Caravaggio – Casatese; Folgore Caratese – Breno; Sona – Legnano; Villa Valle – Ponte San Pietro; Virtus CBg – Castellanzese; Vis Nova – Crema.

CLASSIFICA: Sangliuliano City 46; Desenzano, Brusaporto 38; Casatese, Legnano 37; Arconatese 35; Folgore Caratese 34; Virtus CBg 33; Breno 32; Sona 28; Sporting Franciacorta, Crema 27; B. Olginatese, Ponte San Pietro 24; Real Calepina, Castellanzese, Caravaggio 22; Leon, Vis Nova 20; Villa Valle 16.