Il Lions Club Varese Prealpi premia il poliziotto dal cuore d’oro

Da 40 anni il Lions Club Varese Prealpi premia un rappresentante delle Forze dell’Ordine che si è particolarmente distinto nel lavoro quotidiano a difesa di tutti noi. E’ un modo per far sentire la vicinanza del club, ma anche di tutta la cittadinanza, all’impegno che uomini e donne in divisa pongono al servizio della comunità.

Il riconoscimento, concordato con le massime autorità cittadine e provinciali, quest’anno tocca a un vice ispettore in servizio presso l’Ufficio Polizia di Frontiera di Malpensa. Antonello Santoni, questo il nome del poliziotto premiato, libero dal servizio, si è prodigato con dedizione e spirito caritatevole nell’assistenza e cura di soggetti emarginati e bisognosi. In particolare si è preso cura di un clochard trovato malconcio sulle banchine della stazione ferroviaria di Malpensa, lo ha curato, ripulito e portato in ospedale. Le condizioni dell’uomo erano però particolarmente gravi in seguito all’evoluzione di un tumore. Santoni non lo ha abbandonato e, sfruttando il proprio tempo libero, lo ha amorevolmente assistito nell’hospice di Besano assicurandogli, fino all’ultimo giorno, la vicinanza e l’amorevole comprensione di cui il clochard, solo e senza compagnia, aveva necessità. Non solo: durante il periodo di lockdown, il Vice Ispettore Santoni, nelle ore libere dal servizio, ha svolto quotidianamente attività di volontariato a favore di cittadini bisognosi provvedendo a fare per loro la spesa di generi alimentari e medicine.

Alla cerimonia di consegna del premio, in programma giovedì 17 febbraio alle 20 al Golf Club di Luvinate, hanno assicurato la loro presenza il sindaco Galimberti, il Vice Prefetto Vicario, il Questore e il suo vice, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Prevosto di Varese, il dirigente della Polaria di Malpensa e il Comandante di Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Varese. L’incontro sarà pertanto anche l’occasione di fare il punto sulla situazione della sicurezza a Varese e in provincia.