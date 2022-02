Il nuovo lungolago Girardi a Maccagno sarà come una piccola “agorà“ sul Verbano

Dove circa 25 anni fa sorgeva una grande fabbrica, oggi un’area bella e fruibile del lungolago Girardi, zona Gabella di Maccagno, è in corso di realizzazione.

«Un ultimo tassello, un puzzle che va a completarsi in ottica di riqualificazione dell’area. Dopo la passeggiata, conclusa alla fine del 2020, sono partiti il 10 gennaio 2022 i lavori per la sistemazione del marciapiede e di tutta la parte che porta al pratino delle barche a vela», commenta il sindaco della cittadina lacustre Fabio Passera.

Il progetto, affidato all’Autorità di Bacino, verrà realizzato per 215 mila euro: coperti per il 50% da Regione Lombardia e per l’altro 50% dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

I lavori di riqualificazione dell’area sono iniziati il 10 gennaio e subito il sindaco Passera ha voluto rassicurare i residenti, chiedendo loro di portar pazienza fino al termine dell’opera, da cronoprogramma 150 giorni. A quasi due mesi dall’inizio dei lavori, emergono nuovi dettagli sul futuro di questo tratto del lungolago Girardi.

Proprio in posizione antistante il fronte della Piazza Unità d’Italia, verranno tolti 4/5 parcheggi a favore di una grande area verde ove sarà possibile posizionare, grazie alla prevista realizzazione di cavidotti di collegamento tra la nuova area a lungolago e la piazza, uno schermo per proiezioni o cinema all’aperto. La pavimentazione, inoltre, che verrà rifatta come la ringhiera, sarà leggermente alzata al livello di quella della piazza dirimpetto.

Questo per dare l’idea di una nuova grande “agorà”. Arrivando dal Giona o dal Ristorante Gabella si avrà così la sensazione di entrare in una piccola e incantevole dimensione assestante.

«Dove fino a qualche anno fa c’era una fabbrica cupa che occupava tutto il fronte lago ora in costruzione c’è un’area completamente verde, bella e fruibile. Pensata per essere dedicata alla socialità e allo svago. Ho a cuore tutto il mio paese ma quel tratto è davvero molto bello, rappresenta la voglia di Maccagno di aprirsi al territorio e ai territori. Un luogo piacevole dove passare qualche ora, passeggiare o mangiarsi il gelato», conclude il primo cittadino.