Openjobmetis, un altro esterno: in arrivo Tomas Woldetensae

Non è un pivot il nuovo innesto della Pallacanestro Varese che si è mossa per il 23enne Tomas Woldetensae che, a dispetto del nome, è nato a Bologna, ha giocato a San Lazzaro di Savena (disputando le finali nazionali U17 nel 2014) e ha cittadinanza italianissima.

Non un lungo, dicevamo, perché Woldetensae è alto 1,97 e può giocare in posizione di guardia e ala. In questo momento è a Chieti, in Serie A2, ma alle spalle ha una carriera giovanile abbastanza solida negli USA dove ha giocato per quattro stagioni in NCAA, prima nel piccolo college di Indian Hills (17.4 punti nel secondo anno), poi nella ben più prestigiosa università della Virginia dove ha disputato gli anni da junior e senior (6,6 e 4,4 punti rispettivamente).

Non male l’esordio da “adulto” a Chieti dove Woldetensae sta segnando 8,5 punti e 3,4 rimbalzi a partita con il 31,4% da tre punti in poco più di 22 minuti di impiego. Il giovane esterno a Varese aumenterà il numero di giocatori utilizzabili sul perimetro, dando un’alternativa a tutto quel comparto che ha perso Kell e Gentile e che non ha ancora integrato al meglio Reyes (che però è un’ala con possibilità di giocare da “4”). In pratica ricoprirà quello spazio che sarebbe potuto essere di Riccardo Visconti se il giocatore torinese in forza a Brindisi avesse accettato lo scambio con lo stesso Gentile un paio di settimane or sono.

Il nuovo acquisto è atteso a Varese già domani – venerdì 11 febbraio – e se tutto andrà per il verso giusto farà già il proprio esordio con la maglia biancorossa domenica 13 sul campo dell’Umana Reyer Venezia. I lagunari, nel frattempo, hanno mostrato un’ottima reazione andando a vincere a Podgorica (contro il Buducnost) la partita di Eurocup giocata mercoledì sera.