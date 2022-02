Tutto pronto per l’inizio dei lavori al centro sociale Ternate 2000

I lavori di efficientamento energetico al centro sociale Ternate 2000 in Via Donizetti sono stati appaltati e a breve aprirà il cantiere. La spesa dei lavori ammonta complessivamente a 51.000 euro, mentre la spesa totale dell’intervento – con spese di progettazione e Iva comprese – ammonta a circa 77.000 euro, di cui il 90 % (€ 70.000,00) finanziati grazie al contributo statale assegnato nell’anno 2021. I lavori sono i primi di un lotto che verrà avviato entro il 2022 sempre finalizzato al risparmio energetico e a limitare l’inquinamento atmosferico.

Gli interventi consistono nella sostituzione dell’unità di riscaldamento del salone polivalente adibito anche a sala da ballo – fino a oggi alimentato a gas – con una nuova unità monoblocco in pompa di calore alimentata a energia elettrica, che potrà essere utilizzata per riscaldare, raffrescare e rinnovare aria del salone. La nuova unità monoblocco sarà posizionata sul retro del salone e non più come quella attuale sul tetto, rendendo così più immediata la manutenzione stagionale.

Il lotto di lavori successivo riguarderà invece la sostituzione del generatore di calore dell’altra porzione del centro sociale, con un generatore sempre alimentato a energia elettrica e la posa di pannelli fotovoltaici, che renderanno quasi indipendente il centro stesso per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, mentre il gas sarà utilizzato solo per la cucina.