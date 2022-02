Sala deluso dopo il Legnago: “Pagato caro un errore. Serve più coraggio”

SALA 1 – «Rammarico? La partita si era incanalata in una certa maniera, una partita di quelle dure, come sapevamo già prima per cui nessun alibi o recriminazione. Sapevamo quello che sarebbe stata una sfida difficile, potevamo scegliere meglio in certe occasioni e avere più coraggio ma se nel finale ti fai prendere dall’ansia puoi commettere qualche errore, pagato caro».

SALA 2 – «La salvezza va ricercata in un coraggio che (oggi) dovevamo avere di più. Dovevamo fare scelte migliori e più determinazione. È ciò che serviva in una partita dura come quella di oggi».

SALA 3 – «Non esistono più partite facili e difficili. Adesso serve raccogliere più punti possibili e da migliorare tantissimo, a partire dal nostro secondo tempo. Oggi tutte le nostre scelte sono state prive di coraggio, e alla fine abbiamo pagato».

STANZANI 1 – «Siamo amareggiati ma sappiamo che potevamo fare qualcosa di più per portare a casa i tre punti oggi, che eravamo veramente importanti. Dispiace, la partita è finita e testa già alla prossima».

STANZANI 2 – «Cosa è mancato? Tante partite in così poco tempo ci hanno tolto un po’ di lucidità nella ripresa, magari per la stanchezza. Ma dovevamo e potevamo avere più coraggio. È andata così, domenica c’è subito una partita e non c’è tempo per stare a piangerci addosso. Felice del ritorno da titolare? Io cerco sempre di impegnarmi al massimo, spero che questo si veda anche in campo con le prestazioni. La squadra c’è ed è compatta, ripeto: serve solo un po’ più di serenità e coraggio. Siamo forti e ne possiamo venire fuori tutti insieme al più presto».