Senza patente, assicurazione, revisione e con la macchina sotto sequestro: scattano 10mila euro di multa a Busto Arsizio

Gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio erano in servizio per controlli nel quartiere di Borsano quando hanno incrociato una macchina che non era nuova agli operatori. Prontamente bloccato dagli operatori, nonostante un primo tentativo di sottrarsi al controllo, il conducente dell’auto è stato sommerso da una lunga lista di contravvenzioni.

Il veicolo era già gravato dal provvedimento di sequestro, che non era stato sanato e pertanto non poteva trovarsi su strada. Inoltre, da un successivo e attento controllo dei documenti e dei precedenti, è emerso come il conducente guidasse nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida, inoltre il veicolo risultava ancora sprovvisto della prescritta polizza assicurativa in corso di validità, non aveva ottemperato all’obbligo di revisione per più di una volta e, come detto prima, era già stato precedentemente sottoposto a sequestro ed anche a fermo amministrativo.

Inevitabile una lunga serie di contestazioni a carico del conducente per le violazioni commesse, che hanno raggiunto un importo superiore a 10.000 euro. Il veicolo è stato definitivamente sequestrato per la confisca ed in considerazione che già una volta il custode non ne aveva garantito la custodia, trasportato con il carro attrezzi direttamente presso la depositeria autorizzata.