Serie C: Pro Patria – Trento in diretta

Recupero della ventunesima partita di campionato oggi, martedì primo febbraio, in scena allo stadio Speroni di Busto Arsizio. Contro il Trento la Pro Patria è alla ricerca della prima vittoria del 2022 e del riscatto del pesante 3 a 0 rimediato all’andata. Grandi motivazioni per entrambe le squadre che vogliono portare a casa punti fondamentali per la salvezza: i trentini gialloblu arrivano da due pareggi consecutivi a reti bianche contro la Giana e le bianche casacche della Pro Vercelli, i bustocchi invece sono stati beffati nei minuti finali contro Piacenza e Padova. Fischio di inizio alle 14:30.

