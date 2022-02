Studenti in piazza Monte Grappa per dire “No alla scuola dei padroni”

Manifestazione in piazza a Varese nella mattinata del 18 febbraio per dire “No alla scuola dei padroni”.

Il presidio degli studenti era nell’ambito delle manifestazioni studentesche organizzate in tutta Italia ed era indetta dal Fronte della Gioventù comunista. L’appuntamento, in piazza Monte Grappa, era per le 9.30 e ha visto circa un centinaio di partecipanti.

«Solo nel 2021 ci sono stati 1404 morti sul lavoro – spiega il volantino che il fronte della gioventù comunista ha distribuito – L’alternanza ci educa talmente bene al lavoro che ci fa rischiare anche la vita. Di fronte alla morte di Lorenzo, il ministro Bianchi non ha fatto marcia indietro sullo sfruttamento in alternanza. Anzi, a pochi giorni dalle cariche contro gli studenti, ha annunciato la reintroduzione degli scritti alla maturità parlando di “ritorno alla normalità”. Non si cancellano due anni di pandemia e Dad con un colpo di spugna. Basta propaganda sulla nostra pelle»