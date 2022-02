Prima tecnico dell’acqua, poi agente della polizia locale: doppia truffa sventata a Malnate

Non una, ma due volte. E in entrambi i casi la truffa non è andata a buon fine.

Questa mattina, mercoledì 9 febbraio, a Malnate una signora ha respinto per ben due volte i criminali, che hanno provato il raggiro sotto vesti diverse, senza però trarre in inganno la vittima.

In via Filzi, zona Farmacia Comunale, prima un malvivente ha provato a farsi aprire la porta vestendo i panni del tecnico dell’acqua. Dopo il rifiuto della signora, il complice ha provato allora a entrare vestito da agente della polizia locale, ma anche in questo caso il tentativo di truffa non è andato a buon fine.

Il lavoro di sensibilizzazione dei mesi scorsi fortemente voluto dalla Polizia Locale e realizzato con il progetto “Le truffe si combattono in squadra” – finanziato da Regione lombardia – sembra quindi dare effetti positivi a Malnate. Il consiglio è sempre quello di non aprire e contattare immediatamente il comando o le forze dell’ordine prima di far entrare estranei in casa.