Tutti i podi di classe del Rally dei Laghi 2022

Tutti sanno chi ha vinto il Rally dei Laghi (Andrea Spataro), chi è andato sul podio (Dipalma e Freguglia) e magari anche chi è entrato nella top ten della 30a edizione della seguitissima gara varesina. Ma gli sport motoristici, per definizione, devono i loro risultati anche ai mezzi utilizzati e quindi le classifiche in casi del genere sono molteplici.

I duelli per una vittoria di classe o per un trofeo sono spesso altrettanto incerti ed esaltanti di quelli per le posizioni assolute. Per questo motivo, come ogni anno, VareseNews intende dare visibilità anche ai “campioni minori”, a quegli equipaggi capaci di vincere o di finire sul podio nella propria categoria. Questa volta, a corredo dell’elenco consueto, aggiungiamo anche qualche commento da parte di alcuni premiati.

CLASSIFICA ASSOLUTA

1) Andrea Spataro – Alessia Muffolini (Skoda Fabia R5); 2) Giuseppe Dipalma – “Cobra” (VW Polo R5) a 28.20; 3) Giuseppe Freguglia – Marco Pollicino (Skoda Fabia R5) a 58.00; 4) Filippo Pensotti – Luca Broglia (Skoda Fabia R5) a 1.18.30; 5) Andrea Crugnola – Andrea Sassi (Peugeot 106 A6) a 2.16.30.

CLASSE WRC

1) Paolo Sulmoni – Aline Sulmoni (Ford Fiesta)

CLASSE R5/RALLY 2

1) Andrea Spataro – Alessia Muffolini (Skoda Fabia); 2) Giuseppe Dipalma – “Cobra” (VW Polo) a 28.20; 3) Giuseppe Freguglia – Marco Pollicino (Skoda Fabia) a 58.00.

Spataro: «Le macchine danno gioie e dolori, stavolta è andata bene a noi mentre Giò è stato sfortunato. Mi mancava la vittoria nella gara di casa: ora potrei anche andare avanti a fare dei podi ma un successo l’ho conquistato. Felice anche per aver fatto il record del Sette Termini, la mia prova del cuore».

CLASSE A7

1) Marco Gianesini – Romano Belfiore (Renault Clio)

CLASSE SUPER1600

1) Barsanofio Re – Monica Luca (Renault Clio 1.6); Fabrizio Vagliani – Elisa Maria Morini (Renault Clio) a 48.10; 3) Paride Brusa – Manuel Dal Santo (Renault Clio) a 6.07.80

Re: «Credo sia stata una gara bellissima e tiratissima. Nella prima parte abbiamo combattuto con i fratelli Maran ma purtroppo loro sono rimasti a piedi. Noi abbiamo tenuto giù l’acceleratore comunque, è un onore aver provato a tallonare il nostro campione Andrea Crugnola: a 52 anni sono molto felice di quello che abbiamo fatto».

CLASSE RALLY4

1) Kim Daldini – Daniele Rocca (Peugeot 208); 2) Igor Rainoldi – Daniel Pozzi (Renault Clio) a 50.30; 3) Loris Battistelli – Andrea Chinaglia (Peugeot 208) a 1.31.50

Daldini: «Sono di Lugano-Cadempino e Varese è vicino a casa mia, c’erano ottime condizioni di tempo con il secco e sono felice perché il mio navigatore Daniele Rocca era alla 100a gara e volevo fare bene. Ero anche all’esordio sulla Rally4, una vettura che mi è subito piaciuta».

CLASSE R3

1) Moreno Cambiaghi – Giulia Paganoni (Renault Clio); 2) Maurizio Guzzi – Roberto Buffon (Renault Clio Sport) a 2.33.40; 3) Salvatore Maci – Alessandra Calori (Renault Clio Sport) a 4.27.90

Cambiaghi: «Era la prima volta che correvo con Giulia (i due sono fidanzati ndr) e dopo un momento di normale rodaggio le cose sono andate bene. Sia io sia lei al “Laghi” avevamo sempre fatto fatica, con il risultato di questa edizione abbiamo sfatato un tabù: peccato per una foratura sull’ultima prova che ci ha fatto perdere del tempo».

CLASSE A6

1) Andrea Crugnola – Andrea Sassi (Peugeot 106 S16); 2) Alessandro Uslenghi – Salvatore Lupo (Peugeot 106) a 4.39.30

Crugnola: «Sono contento: per noi era una gara di allenamento e Andrea Sassi ha fatto molto bene. SMD mi ha messo a disposizione una macchina performante e li ringrazio. Un bel weekend che spero possa essere di buon auspicio per il Ciocco, settimana prossima».

CLASSE RSTB

1) Dario Bugna – Veronica Gadaldi (Peugeot 208)

CLASSE RALLY5

1) Luciano Calini – Alessandro Rappoldi (Renault Clio RS); 2) Fabio Locarno – Gabriele Meloni (Suzuki Swift) a 1.10.00

CLASSE N2

1) Matteo Marignan – Luca Marchesi (Citroen Saxo VTS); 2) Davide Melioli – Stefano Tiraboschi (Peugeot 106 S16) a 1.52.80; 3) Luca D’Alberto – Nicoletta Ferrando (Peugeot 106) a 2.05.40

CLASSE N3

1) Giuseppe Ciconte – Alessandro Premoselli (Renault Clio); 2) Andrea De Nunzio – Sara Nico (Renault Clio RS) a 0.3; 3) Brian Capelli – Viviana Previato (Renault Clio) a 5.06.40

Ciconte: «Una bella lotta per vincere la classe: anche i nostri concorrenti sono stati bravi, andavano molto forte ma sull’ultima prova hanno commesso un errore e noi siamo riusciti a riportarci davanti di un soffio. In passato avevamo già vinto la classe, volevamo riprovarci e ce l’abbiamo fatta».

CLASSE A5

1) Paolo Libertini – Lucia Curti (Peugeot 205 Rallye); 2) Daniele Bissacca, Alessandro Rossi (Peugeot 106 Rally) a 57.90; 3) Roberto Brambilla – Stefania Radaelli (Peugeot 106 Rallye) a 2.20

CLASSE RS 2.0

1) Davide Marcodini – Monica Mortarino (Renault Clio RS)

CLASSE RS PLUS 1.6

1) Alberto Ciotti – Alberto Spiga (Peugeot 106 RS)

CLASSE A0

1) Matteo Sanfilippo – Gabriele Piffero (Fiat Seicento)

UNDER 25

1) Marco Luchi – Nicole Mille (Peugeot 208 Rally 4); 2) Matteo Sanfilippo – Gabriele Piffero (Fiat Seicento A0); 3) Brian Capelli – Viviana Previato (Renault Clio N3)

R ITALIAN TROPHY ragg. 1

1) Andrea Spataro – Alessia Muffolini (Skoda Fabia R5); 2) Luca Fiorenti – Giancarla Guzzi (Skoda Fabia R5); 3) Gianluca Varisto – Ramon Baruffi (Skoda Fabia R5)

R ITALIAN TROPHY ragg. 2

1) Moreno Cambiaghi – Giulia Paganoni (Renault Clio R3); 2) Igor Rainoldi – Daniel Pozzi (Renault Clio Rally4); 3) Loris Battistelli – Andrea Chinaglia (Peugeot 208 Rally4)