Un presidio per la pace davanti al Tempio Civico di Busto Arsizio

Il Comitato Antifascista di Busto Arsizio invita a “Voci di Pace – Presidio contro la guerra” domenica 27 febbraio, ore 11, davanti al Tempio Civico in via F.lli d’Italia-largo Angioletto Castiglioni, Busto Arsizio.

Art 11 della Costituzione:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Parole di pace dette e cantate per fermare il tuono dei cannoni. Microfono aperto a pensieri e canzoni per un mondo senza guerra. Adesioni all’iniziativa di cittadini e/o realtà organizzate saranno raccolte e dichiarate durante il presidio.