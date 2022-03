I 100 anni dell’asilo di Castronno festeggiati con l’abbraccio di 4 generazioni

Esattamente oggi, il 16 marzo di 100 anni fa, veniva inaugurata la scuola materna di Castronno, da subito punto di riferimento per l’intera comunità e frequentato oggi da circa 140 bambini suddivisi in 5 sezioni di scuola dell’infanzia e una sezione primavera.

Tutti i bambini assieme alle loro maestre hanno festeggiato l’evento abbracciando l’asilo in un grande girotondo attorno alla struttura, inaugurata nel 2004: una sede moderna e funzionale per una scuola che, nel suo secolo di storia, ha saputo innovarsi facendo tesoro dell’esperienza, cambiando assieme alle famiglie che, generazione dopo generazione continuano ad affidare a questa scuola quanto hanno di più prezioso: i loro figli.

A testimoniare questo passaggio di testimone continuo, tra una generazione e l’altra, ila presenza di nonno Rino, 100 anni compiuti ed ex alunno tra i primissimi a frequentare l’asilo Puricelli e Combi, frequentato anche da suo figlio, suo nipote e ora dai figli del nipote. Quattro generazioni che hanno festeggiato i 100 anni della scuola assieme al sindaco di Castronno, Giuseppe Gabri, al parroco e presidente della scuola dell’infanzia Franco Saporiti e il Cda, per una piccola festa con tanto di palloncini e torta, gustata per merenda assieme ai bambini.

«Le restrizioni ancora presenti per il Covid hanno reso più opportuna una festa ristretta – spiega la maestra Francesca, coordinatrice della scuola – Con la bella stagione celebreremo questo importante anniversario con una serie di iniziative, tra cui anche la pubblicazione di un libro su questo primo secolo di storia del nostro asilo, con foto e testimonianze di alunni ed educatori di tutte le epoche».

Nel libro, come nei festeggiamenti, saranno coinvolte anche le diverse realtà con cui l’asilo è stato ed è molto legato, come punto di riferimento per tutto il territorio, dalla Rsa Magnolia che ha ospitato i bambini per i festeggiamenti dell’ultimo carnevale, al gruppo Alpini con cui, com’è tradizione, è stato festeggiato il Natale, al gruppo Smile, attivo sostenitore della scuola.