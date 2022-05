Una grande festa per i 100 anni dell’asilo di Castronno

Da lunedì 6 giugno fino a domenica 19 giugno serate per genitori, bambini e i nonni. Ecco tutto il programma

100 anni, 3 sedi e migliaia di bambini. Nel suo primo secolo la scuola materna “Puricelli-Combi” ha avuto un importante ruolo nella comunità castronnese.

Inizialmente voluta da un parroco lungimirante ed una famiglia facoltosa per aiutare le madri lavoratrici, ha saputo evolversi e crescere adeguando lo stile educativo in risposta ai bisogni dei bambini di ogni epoca.

L’orgoglio e l’entusiasmo guidano una serie di iniziative per celebrare i 100 anni della scuola, che coinvolgono tutti coloro che hanno un ricordo legato a questa associazione.

Lunedì 6 giugno –serata genitori, incontro con la psicologa

Mercoledì 8 giugno – serata bambini con il circo Macaggi

Venerdì 10 giugno – serata amici della Scuola, panini e karaoke

Martedì 14 giugno – serata culturale, presentazione del Libro del Centenario

Giovedì 16 giugno – serata nonni, i giochi di una volta. Menù speciale:gnocchi

Sabato 18 giugno – festa della famiglia, remigini e cena

Domenica 19 giugno – festa della famiglia, messa, pranzo e giochi insieme ed estrazione della lotteria