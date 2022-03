“35 millimetri“ per mettere a fuoco la realtà

Mai come in questo momento serve mettere a fuoco la realtà per fissarne i momenti e rendere così testimonianza quello che può sembrare una semplice immagine.

Per questo per saper scattare una foto non basta avere un telefono in tasca, ci vuole il mestiere di saper cogliere l’attimo, interagire con la luce e lo spazio.

Con queste premesse l’associazione fotografica “AF 35 millimetri” propone corsi di fotografia, photoshop, lightroom base e avanzati, ma anche incontri o eventi con grandi fotografi di fama internazionale, con serate a tema sulla fotografia di guerra e sul foto reportage.

Per gli iscritti è possibile organizzare serate personalizzate (nella foto) su richiesta soci con possibilità di operare nella sede di Busto Arsizio.

La sede di Varese è in Via Milazzo 35, i martedì ore 21.00 presso il Circolo di Casbeno 2° piano. Per info: af35mmvarese@gmail.com