4 e 5 marzo, sulla rete di Autolinee Varesine orario Non Scolastico

Venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo 2022 le scuole del Varesotto saranno chiuse, in occasione della festività del Carnevale Ambrosiano: per tale ragione, in questi due giorni tutta la rete di Autolinee Varesine seguirà l’orario di tipo Non Scolastico, sia sulle linee urbane della città di Varese, sia sulle linee extraurbane.

Gli orari completi ed aggiornati delle linee sono sempre consultabili sul consueto sito di riferimento, qui.

Non essendo prevista la tradizionale sfilata del sabato di Carnevale nel centro cittadino, non si attueranno dunque variazioni ai percorsi delle linee.