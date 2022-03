Al circolino di Cuveglio la partita contro la truffa la giocano i carabinieri

Quattro chiacchiere e un bicchiere di vino, e capita che un caffè col maresciallo ti salvi dalla truffa.

Non è a rischio la vita, beninteso, e la Valcuvia non è una bidonville, ma spesso alcuni accadimenti segnano perché rivolti verso chi è più indifeso alle asperità della vita, gli anziani, spesso vittime di truffe.

Per questo il luogotenente Roberto Notturno, che già si era distinto per aver preso la parola qualche settimana fa alla fine della messa proprio per sollecitare attenzione al problema, arriverà al Circolo di Cuveglio giovedì pomeriggio, il 10 marzo alle 14 per un incontro informale con gli anziani del paese per metterli sul chi va là in tema di truffe.

Ultimamente c’è stato un caso, sì, in un paese della valle: non un’escalation, appunto, ma proprio in virtù del fatto che esiste un rischio, e che nessun territorio può dirsi “vergine” in fatto di truffe agli anziani, l’Arma ha deciso di giocare di anticipo.

Una lezione contro le truffe? No, piuttosto alcune raccomandazioni cordiali, consigli di amico su come riconoscere le situazioni di rischio, e su come intervenire con la telefonata al numero giusto in caso di dubbio, che rimane sempre lo stesso: il 112.