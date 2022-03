Al Sociale di Luino la testimonianza della famiglia Mazzariol di “Mio fratello rincorre i dinosauri”

Grande evento in programma per questo sabato, 12 marzo alle ore 18:15, presso il Teatro Sociale di Luino. La Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino, in collaborazione con il comune, ha organizzato un incontro testimonianza davvero speciale con la famiglia Mazzariol.

Dopo il grande successo del libro, scritto da Giacomo Mazzariol, e del film “Mio fratello rincorre i dinosauri“, arrivano al Sociale di Luino mamma e papà Mazzariol, con il figlio Giovanni, per raccontare come Giò ha cambiato la loro vita.



L’ingresso è ad offerta libera per sostenere le spese della serata.