Alla Scala di Milano una “prova aperta” dedicata all’emergenza in Ucraina

È una “prova aperta” straordinaria quella che la Filarmonica della Scala dedica domenica 20 marzo, alle 18.30, alla pace in Ucraina.

L’intero ricavato della serata al Teatro alla Scala sarà infatti devoluto all’Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati, impegnata sul campo nel proteggere e assistere centinaia di migliaia di ucraini costretti ad abbandonare le proprie case in cerca di sicurezza, protezione e assistenza.

Sul podio il M° Fabio Luisi (nella foto) guiderà i musicisti nell’esecuzione della Sinfonia n. 8 in do minore di Anton Bruckner. La prova anticipa il concerto di stagione di lunedì 21 marzo alle 20.

Grazie alla disponibilità di musicisti, direttori e solisti ospiti, le prove aperte della Filarmonica della Scala rappresentano da oltre un decennio un’opportunità unica per assistere a prezzi contenuti e in anteprima ad alcuni dei concerti della stagione e, soprattutto, una concreta occasione per sostenere diversi progetti di utilità sociale a Milano.

Attraverso questa formula che unisce grande musica e solidarietà, la Filarmonica ha scelto di esprimere la propria vicinanza nei confronti del popolo ucraino e di contribuire a sostenere concretamente chi fugge dal conflitto. Oltre ad acquistare qui i biglietti per assistere alla messa a punto del concerto che si terrà il giorno successivo, il pubblico potrà scegliere di devolvere direttamente un ulteriore contributo liberale a sostegno di Unhcr e del suo lavoro in Ucraina.

Biglietti da 5 a 35 euro – esclusi i diritti di prevendita

Informazioni e prevendita: biglietteria@aragorn.it – https://aragorn.vivaticket.it/