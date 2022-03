Alumni day 2022: i ragazzi del Liceo scientifico Ferraris a confronto con gli ex studenti

Ex alunni e attuali studenti a confronto per parlare di orientamento, futuro, lavori e carriere con il (D)AD – (Delivered) Alumni Day – sabato 9 aprile

Anche quest’anno l’associazione Alumni del liceo scientifico Ferraris di Varese propone l’Alumni day, in versione digitale, per la mattinata di sabato 9 aprile suddiviso in diverse sezioni da un’ora ciascuna alle 9, alle 10 e alle ore 11.

Come nelle passate edizioni, ex alumni del liceo incontreranno i loro “fratelli minori” per parlare di orientamento all’università, con un occhio al mondo del lavoro.

Vista la formula online, l’Alumni Day 2022 diventa (D)AD – (Delivered) Alumni Day e risponde all’interesse manifestato dagli studenti per la manifestazione che permette ai ragazzi di guardare al futuro assieme a quanti li hanno preceduti sui banchi del Liceo. Un’occasione informale di confronto con le esperienze universitarie e lavorative dei “più grandi” e avere così diversi elementi per decidere quale strada prendere per costruire il proprio destino.

L’evento è realizzato come sempre in collaborazione col Comitato genitori, il Preside e i rappresentanti degli studenti. Per partecipare all’evento è necessario a iscriversi compilando il modulo di partecipazione a questo link.